MAFIA compie venti anni e viene regalato su Steam

MAFIA, il celebre gioco di simulazione di cosca mafiosa compie in questi giorni venti anni esatti, avendo debuttato nel lontano 2002 sui nostri monitor. In particolare il 27 agosto per il territorio del Nord America, Stati Uniti e Canada, ed il 6 settembre per l’Europa. Il titolo è un appassionante sparatutto in terza persona sviluppato da Illusion Softworks, uno studio cecoslovacco fondato da Petr Vochozka e Jan Kudera nel 1997, in seguito acquisito da Take-Two Interactive, tramutato poi in 2K Czech nell’orbita del publisher 2K, che tuttora gestisce il franchise. La storia del titolo si svolge nella città immaginaria di Lost Heaven negli anni trenta del secolo scorso, e vede svolgersi la lotta per la conquista del territorio da parte di due famiglie mafiose, la famiglia Salieri e la famiglia Morello, impegnati in scontri all’ultimo sangue. L’eroe del titolo è inizialmente un semplice tassista Thomas “Tommy” Angelo, la cui epopea viene raccontata fino agli anni cinquanta con una trama appassionante, che si svolge all’interno di un mondo credibile, vivo e pulsante. Il titolo ottiene un successo enorme su Personal Computer, venendo convertito, due anni dopo, nel 2004, anche per console, con il nuovo titolo MAFIA: The City of Lost Heaven, su piattaforme Sony PlayStation 2 e Microsoft Xbox. Nel 2009 MAFIA sbarca persino in Giappone, un territorio notoriamente poco fertile per le produzioni occidentali, diventando un piccolo classico della sua generazione.

Il franchise di MAFIA in questi venti anni ha visto debuttare due sequel ufficiali, MAFIA II uscito nell’agosto 2010 per PC, PlayStation 3 ed Xbox 360, oltre che, un anno dopo anche per Apple MacOS, il titolo viene sviluppato da 2K Czech ed è ambientato stavolta ad Empire Bay ed in Sicilia, e parte, cronologicamente, dagli anni quaranta. MAFIA III arriva in seguito nel 2016, sviluppato stavolta dal team statunitense Hangar 13, su piattaforme PC, Mac, Xbox One e PS4 ed ambientato nella città di New Bordeaux alla fine degli anni sessanta. Oltre ai tre capitoli principali annoveriamo nelle uscite del franchise diverse espansioni, il notevole remake MAFIA: DEFINITIVE EDITION uscito nel settembre 2020, e di cui trovate la recensione in questa pagina, oltre che alcune riduzioni per il mercato mobile.

Cosa meglio quindi, in occasione del ventennale della serie, se non riscoprire il primo indimenticabile capitolo? Sul sito ufficiale della serie si ripercorre la sua interessante storia. Proprio per questo il publisher 2K ha fatto sapere a tutti i suoi fan, tramite l’account ufficiale Twitter, che per festeggiare il 20° anniversario di MAFIA, permetterà ai giocatori di tornare nello stesso luogo dove ogni cosa è iniziata. Il primo titolo, l’originale Mafia sarà infatti messo a disposizione gratuitamente in formato digitale per tutti sulla piattaforma di distribuzione digitale Steam, ma solo per un periodo limitato, ovvero da oggi, primo settembre, fino al solo cinque settembre. Affrettatevi, aspiranti mafiosi, 2K vi fa un’offerta che non potete rifiutare….