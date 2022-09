Voice of Cards The Beasts of Burden: ecco quando arriva su Pc, PS4 e Switch

Voice of Cards: The Beasts of Burden, il terzo gioco della serie Voice of Cards, viene ufficialmente annunciato da Square Enix nelle sue versioni PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il titolo arriverà su queste piattaforme il prossimo 13 settembre e l’azienda ha rilasciato la notizia tramite trailer ( che trovate in fondo a questo articolo).

Per quanto riguarda il titolo, come precedentemente accennato, si tratta del terzo capitolo della serie dopo The Isle Dragon Roars(ottobre 2021) e The Forsaken Maiden (febbraio 2022) e, secondo quanto descritto sulla pagina ufficiale dell’azienda, si tratta di un’esperienza a sé stante.

Segui una nuova storia ambientata in un mondo in cui un millennio di odio infuria tra mostri e umani e una ragazza che perde la sua casa giura vendetta sui mostri. Si unisce a un ragazzo misterioso mentre si avventurano nell’ignoto e svelano il destino di questo mondo distrutto.

Sarà possibile acquistare un set Digital Deluxe Edition, il quale includerà il gioco Voice of Cards: The Beasts of Burden e diversi contenuti scaricabili ispirati al pluripremiato gioco di ruolo mobile NieR Re[in]carnation , tra cui:

Decorazione di quelli nella gabbia – Nuovi costumi per l’eroina del gioco e le sue compagne**

Modello manuale – Carta inversa modellata secondo un manuale esperto**

Mama Avatar – Avatar progettato modellato su Mama

Dadi per collezionisti di storie: dadi modellati sulla madre e sul portatore**

The Cage Board – Tavola e accessori modellati sulla Cage***

Tabella degli aiuti – Tabella modellata sulla schermata di estrazione casuale**

Melodia della reincarnazione – Una colonna sonora che riporta alla mente una certa storia della ragazza e del mostro**

Pixel Art Set: sostituisce tutte le illustrazioni di personaggi e nemici con pixel art**

Gli oggetti e il gioco venduti in questo set sono disponibili singolarmente. Si prega di fare attenzione a non effettuare acquisti duplicati.

**Il design potrebbe non essere modificato in alcune circostanze.

***Questo contenuto scaricabile non include i dadi.

Come se non bastasse, i giocatori che acquisteranno il gioco entro il 3 ottobre riceveranno il contenuto scaricabile ” Iron Avatar”, il quale sblocca un colore particolare ed il contenuto scaricabile ” Somber Girl” che sblocca una carta.

Insomma, il titolo si preannuncia non solo interessante ma anche ricco di contenuti aggiuntivi.