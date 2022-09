World of Warcraft: in arrivo due nuovi eventi

Mentre ci avviciniamo all’uscita di Dragonflight, il team degli eSport di World of Warcraft ha il piacere di annunciare due nuovi eventi per mettere in risalto le incredibili community di giocatori impegnate quotidianamente nel PvA e nel PvP.

Con l’evento Cassa di Beneficenza di Xy’mox, due delle migliori gilde PvA si affronteranno per guadagnare un montepremi combinato di 100.000$ (USD) per i rispettivi enti di beneficenza. Per quanto riguarda il PvP, vedremo i migliori Assaltatori e Guaritori combattere per la loro parte del montepremi combinato di 100.000$ (USD) nella prima versione in assoluto del nuovo evento Mischia Solitaria. Maggiori dettagli sono disponibili sui post del blog ufficiale che potete trovare qui. Di seguito una panoramica:

Cassa di Beneficenza di Xy’mox

Xy’mox ha sperimentato a lungo con i Poteri Predestinati e vuole mettere alla prova due delle migliori gilde di World of Warcraft per raccogliere fondi per AbleGamers e Direct Relief. Il 10 e 11 settembre, Echo e Team Liquid faranno visita al Castello di Nathria e il Sepolcro dei Primi dal vivo su YouTube e Twitch.

Mischia Solitaria

Prima di dare una modalità classificata alla Mischia Solitaria in Dragonflight, vogliamo prima presentare il primo evento competitivo in assoluto per questa rissa: la Sfida Mischia Solitaria. Si tratta di un torneo a invito della durata di 3 giorni, dove le tue squadre preferite delle Arene in EU e NA si sfideranno il 23 – 25 settembre per vedere chi è il miglior giocatore della Mischia Solitaria e ottenere una parte del montepremi di 100.000$ (USD), dal vivo su YouTube e Twitch.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.