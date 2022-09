Nvidia aiuta gli studenti a tornare a scuola, ecco gli articoli in promozione

Nel corso del tempo il concetto di materiale scolastico si è evoluto adattandosi alle esigenze tecnologiche contemporanee. Nvidia ( così come i suoi partner), azienda leader nel settore tecnologico che non ha bisogno di presentazioni di sorta, è ben cosciente di questo ed è proprio in virtù di questo concetto che mette a disposizione una serie di articoli indispensabili all’apprendimento in promozione; inclusi laptop dalle caratteristiche e dalle perfomance davvero notevoli. Ecco di seguito le promozioni disponibili in questa settimana:

Scheda Grafica ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 OC Edition, disponibile presso Amazon

Scheda Grafica Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC, disponibile presso Amazon

Scheda Grafica EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC GAMING, disponibile presso Amazon

Laptop HP Gaming Victus 16-e0002sl Notebook, con scheda grafica GeForce RTX 3050 Ti, disponibile presso Amazon

Laptop Katana GF66 11UG-834IT, con scheda grafica GeForce RTX 3070, disponibile presso Amazon

Laptop LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IHU6, con scheda grafica GeForce RTX 3050Ti, disponibile presso MediaWorld

Laptop HP VICTUS 16-D1010NL, con scheda grafica GeForce RTX 3060, disponibile presso MediaWorld

Laptop ACER NITRO 5, con scheda grafica GeForce RTX 3060, disponibile presso Unieuro

Insomma le iniziative di Nvidia, come si evince dalla lista, sono davvero molteplici e particolarmente vantaggiose; non resta che approfittarne. Per saperne di più è possibile anche visitare il sito ufficiale dell’iniziativa qui. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Voice of Cards: The Beasts of Burden arriverà su PC, PS4 e Switch? Qui il nostro articolo dedicato.