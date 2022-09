Sega annuncia il programma Ryu Ga Gotoku Studio

Sega ospiterà un breve episodio del programma informativo Ryu Ga Gotoku Studio della Ryu Ga Gotoku Studio TV l’ 8 settembre alle 20:00 JST (le 12:00 in Italia), ha annunciato la società. Potrete guardarlo in streaming su YouTube.

Soprannominato Ryu Ga Gotoku Studio TV #12.5: Sneak Peek Trailer Brought to You by the Director!, la trasmissione sarà più breve rispetto agli episodi normali e presenterà il director ed executive producer di Ryu Ga Gotoku Studio Masayoshi Yokoyama insieme al product manager Masaya Santou. Mostrerà anche le fan art inviate prima dello streaming e i commenti della trasmissione precedente.

Sebbene non siano stati annunciati ulteriori dettagli, l’ambiguità dei contenuti del programma, i filmati di sviluppo recentemente condivisi del titolo provvisorio Yakuza 8 e il fatto che il Tokyo Game Show 2022 si stia avvicinando potrebbero suggerire che finalmente durante lo show verrà mostrato un primo sguardo formale al gioco.

A novembre scorso, il capo di RGG Studio Masayoshi Yokoyama aveva confermato che un nuovo gioco della serie era in fase di sviluppo, dopo la partenza del precedente capo dello studio Toshihiro Nagoshi. Non si sa quando questo nuovo gioco potrebbe essere lanciato. Nel maggio 2021, poco più di mezzo anno dopo il lancio di Yakuza: Like a Dragon in Occidente, Ryu Ga Gotoku Studio aveva confermato che tutti i futuri giochi di Yakuza avrebbero adottato il sistema di combattimento strategico a turni utilizzato da Like a Dragon.

Yakuza, è una serie di videogiochi action-adventure e picchiaduro sviluppati e pubblicati da Sega per console e PC. La serie deve la sua creazione all’ideatore Toshihiro Nagoshi, desideroso di realizzare un gioco che avrebbe raccontato lo stile di vita degli yakuza. La serie si focalizza principalmente su Kazuma Kiryu del clan Tojo, il quale viene più volte raffigurato come un personaggio alla ricerca di una vita differente.

