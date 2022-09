Stick it to The Stickman: Devolver Digital lo porterà su Steam nel 2023

Dopo averlo fatto capire già da ieri, Devolver Digital ha annunciato che pubblicherà Stick it to The Stickman su PC (Steam) nel 2023. Il titolo in questione, disponibile al download gratuito sul sito dello sviluppatore Call of the Void parte di Free Lives, arriverà quindi nella piattaforma Valve. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di presentazione, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come si legge dalla descrizione sulla pagina Steam, il titolo in questione porta con se una buona dose di ironia:

Stick it to the Stickman è un picchiaduro roguelike a base di motoseghe, calci all’inguine e graffettatrici pazze, con spettacolari combattimenti basati sulla fisica, grandi quantità di caffè e orrende puzze usate come arma!

Licenzia… di uccidere

Nel campo del business, l’attacco è la miglior forma di difesa. Uccidi o verrai ucciso. Raccogli potenziamenti e armi approvate dal dipartimento risorse umane per assicurarti che il tuo stickman non sia affatto un impiegato modello.

Quel passo in più

La tua traiettoria di carriera non è solo verticale! Ingloba nuove aziende sussidiarie per schiacciare la concorrenza. Ogni acquisizione offrirà nuovo gameplay, nuovi nemici, nuovi boss, nuove armi e tanto altro! Costruisci una multinazionale in grado di dominare il mercato e i nostri cuori!

Il successo è a portata di mano

L’ambientazione distopica di Stick it to the Stickman, con gag intelligenti e angoscianti sul futuro del mondo capitalista, non mancherà di suscitare ilarità al prossimo ritiro aziendale!

Qui sotto potete vedere il reveal trailer del gioco.