Yars Recharged, il ritorno di Yar’s Revenge

Yars Recharged è uno degli ultimi titoli presentati dalla rediviva ATARI, che periodicamente risorge e torna sul mercato, come dimostra la sua nuovissima versione del sistema ATARI VCS moderno. Il titolo è stato sviluppato in collaborazione con due team veterani del settore, ovvero Adamvision Studios e SneakyBox, ed appartiene al mai dimenticato genere degli shoot’em up di impostazione Arcade, in particolare a quelli denominati Bullet Hell, dove vere e proprie piogge di proiettili vanno incontro al giocatore con un bombardamento nemico difficile da sopportare. Il gameplay si basa infatti sul movimento continuo, che ci vede di fronte ad un impero malvagio insettoide che proviene da un remotissimo e sconosciuto pianeta ostile. Noi siamo l’ultima speranza del genere (più o meno) umano, e dovremo resistere agli incredibili attacchi alieni con lo scopo di distruggere le armate nemiche fin nel loro cuore direttivo. Il bello del titolo è però il fatto che anche noi siamo degli insetti, ma a quanto pare degli insetti buoni votati al trionfo del bene. Tra riconoscimento dei segnali luminosi, azione frenetica e ambientazioni affascinanti, questo sparatutto retro futuristico riuscirà ad appassionarci in maniera davvero forte.

Yars Recharged segna inoltre il ritorno glorioso di un grande classico del passato, ovvero Yar’s Revenge opera di culto del talentuoso ma sfortunato Howard Scott Warshaw, il cui nome deriva in realtà da quello di Ray Kassar, con le lettere al contrario, direttore (malvagio) di ATARI, che la gestiva per conto di Warner Corporation. Di questo cult game Yars Recharged è il seguito ideale, portando in epoca moderna per uno dei titoli più iconici dell’epopea indimenticabile di ATARI VCS, una console che ha fatto letteralmente la storia, con un successo senza precedenti nel settore console, invero all’epoca poco affollato, a partire dalla fine degli anni settanta. Il gioco è stato ovviamente ideato come titolo per il nuovo ATARI VCS, ma lo trovate anche in formato Personal Computer sui portali di distribuzione digitale Epic Games e Steam al seguente LINK. Il gioco è disponibile inoltre anche su tutte le altre piattaforme attuali, Nintendo Switch, Playstation 4, l’introvabile PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S oltre che Google Stadia. Il titolo si inserisce infine nell’interessante collana Atari Recharged Serie, una riproposizione dei grandi classici di casa ATARI su sistemi moderni, che comprende anche Breakout: Recharged, di cui parliamo in questa pagina, o Black Widow: Recharged che trovate qui. Attualmente i titoli presentati della collana sono otto, ma la famiglia è destinata ad aumentare, sul sito ufficiale l’elenco completo. Sulle pagine della rivista Game Pro, presente nel pacchetto di Readly Italia, a questo LINK, arriverà a breve la nostra recensione completa.