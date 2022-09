Flintlock The Siege of Dawn: ecco il nuovo gameplay trailer

Flintlock: The Siege of Dawn ha ricevuto un nuovo gameplay, che offre una migliore visione del combattimento. Anche se presenta alcune meccaniche simili a quelle dei Souls, come la schivata, il protagonista Nor è in grado di saltare rapidamente e giustiziare i nemici.

Oltre a una potente ascia, Nor impugna anche armi a pietra focaia per danneggiare i nemici a distanza. Ha anche Enki, un essere mistico simile a una volpe che può colpire i nemici da lontano e sospenderli in aria. Enki aiuta Nor ad attraversare le distanze, il che si rivela utile quando si usano le piattaforme. I nemici vanno dai non morti ai soldati umani che possono anche usare armi da fuoco.

Infliggere un numero sufficiente di danni permette di eseguire finali che vanno dalla decapitazione degli scheletri all’affondamento di un’ascia nel loro sterno. Pubblicato da Kepler Interactive, Flintlock: The Siege of Dawn uscirà all’inizio del 2023 per Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Il gioco viene lanciato anche al day one per Game Pass.