Diablo Immortal: contenuti della patch 1.5.5

Blizzard ha pubblicato nel suo blog i contenuti in arrivo per Diablo Immortal con la patch 1.5.5.

A partire dal 21 settembre, i giocatori potranno svolgere i compiti nel nuovo evento, Nebbie di Cyrangar, per svelare un indizio legato al prossimo aggiornamento maggiore.

Poi, potranno affrontare un nuovo boss dell’Incursione dell’Inferiquiario, Gisthur e Beledwe, operatori della Fornace Infernale per i Maligni Superiori e proprietari della Fucina di Rovinacciaio.

Non dimenticate poi di dare un’occhiata a Il Mare Ardente a partire dal 14 settembre e il ritorno della Luna Vorace il 9 settembre.

Inizia anche il Pass Battaglia Stagione 4: Luce Interiore con una nuova lista di ricompense e oggetti cosmetici del Pass Battaglia Potenziato. Per maggiori informazioni su tutte le novità in arrivo con la patch, potete collegarvi proprio al post pubblicato sul blog.

Update 1.5.5 at your fingertips.

ūüĒ• Inner Light Cosmetic Theme

ūüĒ• New Helliquary Raid Bosses

ūüĒ• Mists of Cyrangar

