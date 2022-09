Tails The Backbone Preludes: annunciato nuovo capitolo della serie noir con il detective Howard Lotor

Come secondo i piani, Raw Fury ed Eggnut hanno annunciato il nuovo capitolo della serie con protagonista il procione detective Howard Lotor: si tratta di Tails The Backbone Preludes, e come fa intendere il titolo, si tratta di un prequel dell’episodio uscito nel 2021. Gli sviluppatori avevano già fatto intendere che poteva trattarsi di un prequel. In questo episodio si potrà giocare con quattro personaggi: oltre che con il citato Lotor (qui non ancora detective, ma giovane fotografo), ci sono anche con le già note Renee e Clarissa, e il volto nuovo Eli.

Il gioco arriverà nel 2023 su PC, via Steam.

Per l’occasione è stato pubblicato un reveal trailer, attraverso IGN, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione attraverso la pagina Steam:

Tails: The Backbone Preludes è un’avventura narrativa post-noir con scelte ramificate. È una serie intrecciata di storie sul cambiamento, le circostanze e le conseguenze. Guida quattro diversi personaggi attraverso momenti formativi della loro vita, il tutto sullo sfondo di una visione distopica di Vancouver, splendidamente pixellata e abitata da animali antropomorfi.

Come prequel narrativo e tematico di Backbone, Tails: The Backbone Preludes introduce una pletora di nuovi elementi di gioco, interazioni ed enigmi, oltre a scelte che influenzano la storia dall’inizio alla fine.

Impersonate Howard, Renee, Clarissa e il nuovo arrivato Eli e scoprite gli eventi che hanno portato al gioco originale in questa antologia breve e altamente rigiocabile. Tornate nel mondo distopico di Vancouver per saperne di più sui vostri personaggi preferiti, oppure partite dall’inizio: potete giocare a Backbone e Tails in qualsiasi ordine.

IL GIOCO

Seguendo i percorsi di quattro protagonisti unici, il mondo narrativo di Tails: The Backbone Preludes è stato progettato fin dall’inizio con l’obiettivo della rigiocabilità, premiando i giocatori per le loro scelte attraverso uno stile di narrazione fortemente ramificato.

Dialogo profondamente ramificato – l’espressione del giocatore è posta in primo piano con tonnellate di variazioni e dialoghi sbloccabili a seconda delle scelte fatte, dei tratti scelti e degli eventi casuali.

Tracciamento delle scelte – tra una vignetta e l’altra, al giocatore viene presentato non solo un riepilogo delle decisioni chiave prese nel corso del gioco attuale e di quelli precedenti, ma anche un assaggio di altri potenziali esiti a cui dare la caccia nelle run successive.

Modalità fotografica sbloccabile – scattate foto nei panni del giovane studente di fotografia Howard Lotor e condividete le vostre immagini del mondo in pixel art splendidamente realizzato.

Tutto interattivo – da compiti banali come pulire e dare da mangiare alla propria lucertola, alla riparazione o al vandalismo di un punto di riferimento della città, Tails: The Backbone Preludes offre un’ampia gamma di interazioni per immergervi nel suo mondo.

CARATTERISTICHE

Vite che cambiano in un mondo che cambia

Cosa ci rende ciò che siamo? In che modo il nostro passato determina il nostro futuro? In queste storie che precedono gli eventi dell’originale Backbone, i giocatori vivranno i momenti chiave della vita del cast principale, avviandoli verso la realizzazione o la distruzione di se stessi e sperimentando in prima persona i dolori della crescita di un mondo sull’orlo di un cambiamento irreversibile.

Quattro storie, unite da un futuro comune

Tails: The Backbone Preludes racconta le storie di quattro protagonisti, ognuno dei quali si trova in circostanze che sfuggono al suo controllo. Howard e Larry sono due compagni di università. Clarissa è l’erede di una famiglia criminale caratterizzata dalla spietatezza. Renee è una giornalista part-time e una casalinga che sta lottando per ritrovare il suo senso di autonomia personale. Eli è uno scienziato che fa una scoperta che potrebbe cambiare il mondo. Le scelte che farete per loro altereranno i loro destini per sempre.

Costruito per essere rigiocabile

Una nuovissima interfaccia ad albero ramificato consente di tenere traccia delle proprie scelte, non solo durante ogni storia, ma anche ogni volta che si torna a giocare. I tratti dei personaggi, i dialoghi ramificati e gli eventi randomizzati consentono di aprire nuove strade a ogni successiva riproduzione, con un’ampia varietà di varianti e finali per ogni scena.

Splendida grafica

Tails: The Backbone Preludes presenta ambientazioni mozzafiato in pixel art ad alta risoluzione mescolate con effetti 3D. Dalle strade innevate alle dune di sabbia volumetriche in pixel art, queste immagini innovative rappresentano un mondo ricco di storia, ispirato a Vancouver, all’art déco e all’architettura post-sovietica. Abitate un’ampia varietà di ambienti, che vanno dai dormitori dei college allo squallido ventre della città, e rivisitate luoghi iconici di Backbone come Gastown.

Un’altra colonna sonora da urlo

Il doom jazz fa un ritorno trionfale in una nuovissima colonna sonora originale di Danshin, che accompagna perfettamente i temi e i personaggi di ogni storia sotto un unico ombrello melodico. La colonna sonora, composta da melodie noir malinconiche e trippeggianti, vi accompagnerà in una giornata di pioggia anche dopo aver finito il gioco.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.