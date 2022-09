One Piece RED: il film sarà in anteprima nazionale al Lucca Comics & Games 2022

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, ha annunciato che One Piece Film: Red diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation, atteso nuovo film basato sul manga di Eiichiro Oda, sarà presentato con un’anteprima nazionale sabato 29 ottobre al Lucca Comics & Games 2022 alla presenza del regista e di Masayuki Sato, Direttore dell’animazione & Character Designer. L’anteprima si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative di TOEI Animation Europe che prenderanno vita durante i giorni della manifestazione (28 ottobre – 1 novembre) e ne faranno il più grande evento mai realizzato in Italia dedicato alla property di One Piece.

Le prevendite dei biglietti per l’ingresso al Lucca Comics & Games 2022 (necessari per accedere all’anteprima nazionale del film) aprono oggi, 1° settembre: https://bit.ly/3wKOMWy

In occasione del 25° anniversario del manga (record con oltre mezzo miliardo di copie vendute ad oggi nel mondo) e della serie tv animata del manga con oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia fanno ritorno sul grande schermo con un imperdibile film che per la prima volta vede un profondo coinvolgimento in veste di produttore dell’autore Eiichiro Oda e che ha ottenuto risultati eccezionali al box office globale.

In Giappone la pellicola è a tutti gli effetti la più redditizia di sempre del franchise, ha incassato ad oggi più di 86 milioni di Euro con oltre 8,6 milioni di biglietti staccati; ha ottenuto il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese, ed è il miglior incasso anime del 2022. Anche in Francia il film ha da poco aperto con un ottimo botteghino, con quasi 900.000 spettatori ed è ancora in poco meno di 600 sale nella sua quarta settimana di programmazione .

One Piece Film: Red, atteso dai fan più accaniti e non solo, è il primo episodio con una forte componente musicale (con la suggestiva interpretazione della star nipponica Ado) e vede anche il ritorno di uno dei personaggi più iconici e interessanti creati da Oda: Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori, nonché il pirata che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata e il padre del nuovo personaggio Uta.

Sinossi:

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks!

Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima.

Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…

In Italia One Piece Film: Red uscirà al cinema quest’autunno distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures.

Qui sotto potete vedere il filmato con Goro Taniguchi che annuncia la sua presenza all’anteprima di One Piece: RED.