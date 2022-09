Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: svelato Grafaiai

The Pokémon Company e gli sviluppatori di Game Freak hanno svelato un nuovo Pokémon che sarà presente in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: si tratta di Grafaiai, di tipo velenoso/normale, e molto territoriale.

Qui sotto potete vedere i suoi dettagli e la sua descrizione:

Grafaiai

Categoria: Pokemon scimmia tossica

Tipo: Velenoso/Normale

Altezza: 0,7 m

Peso: 27,2 kg

Poteri: Unburden / Poison Touch

Grafaiai è un Pokemon lunatico con un carattere esigente. Non forma branchi, preferendo vagare da solo, ed è costantemente coinvolto in lotte territoriali con altri Pokemon. Grafaiai è specializzato nell’uso della sua saliva velenosa – che cambia colore a seconda di ciò che il Pokemon mangia – per attaccare i nemici sputando loro addosso o sferrando fendenti dopo aver ricoperto gli artigli con la saliva.

Grafaiai è notturno e, una volta tramontato il sole, si lecca le mani e le dita per ricoprirle di veleno e usarle per disegnare disegni sugli alberi del suo territorio. La saliva velenosa che usa per dipingere paralizza i Pokeon insetto, che sono attratti dal profumo dolce e fragrante della saliva.

Qui sotto potete vedere i due video pubblicati su Grafaiai. Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno disponibili su Nintendo Switch dal 18 novembre 2022, e vi lasciamo, qualora vogliate dargli una letta, alla nostra anteprima.