DC League of Super-Pets Recensione: supereroi a quattro zampe

Nell’universo narrativo di DC League of Super-Pets, Superman non è arrivato sulla Terra da solo. Quando il suo pianeta natale venne distrutto infatti, la capsula che condusse il piccolo alieno dai superpoteri sui nostri lidi conteneva anche il suo amato animale domestico, il labrador Krypto. I due sono cresciuti insieme e insieme hanno cominciato ad affrontare il crimine, diventando una coppia indissolubile pronta ad affrontare criminali e pericoli di sorta sempre al servizio dei più deboli.

Un idillio, il loro, che sembra essersi spezzato con l’entrata in scena di Lois Lane, l’affascinante giornalista per la quale Clark Kent perde la testa. Krypto si sente messo in secondo piano e una sera, in seguito ad una scenata di gelosia, non si accorge che il suo padrone è stato rapito da… un porcellino d’India! Ebbene sì, la piccola Lulu è infatti entrata in possesso di incredibili poteri dopo esser venuta a contatto con un frammento di kryptonite e intende ora usarli per dare una mano al suo ex proprietario, nientemeno che Lex Luthor, e mettere a ferro e fuoco la città. Peccato che nella medesima occasione anche altri animali, che si trovavano nello stesso negozio in attesa di trovare una nuova casa, abbiano ottenuto delle abilità fuori del comune e, dopo qualche iniziale reticenza, decidano di metterle al servizio del bene. Krypto ha momentaneamente perso i suoi superpoteri, ma ha trovato dei nuovi superamici!

DC League of Super-Pets: dalla carta allo schermo

Nata sulle pagine dei fumetti nei primi anni Sessanta, la Legione dei Superanimali è un gruppo di personaggi immaginari formato da animali con superpoteri che spesso ha collaborato con la Legione dei Supereroi o addirittura sostituito i colleghi umani quando questi erano impegnati in missione lontano dalla Terra.

Oggi più che mai, con il cinema d’animazione che sfrutta i nostri amici a quattro zampe in molteplici occasioni, cogliendo al meglio le potenzialità delle moderne tecnologie, e il filone supereroistico sulla cresta dell’onda, era più che scontato che venisse realizzato un film. Film che segue la scia delle produzioni contemporanee a tema, puntando perciò su una forte dose di ironia e su uno spiccato citazionismo che riprende in maniera più o meno sarcastico l’immaginario DC Comics.

Perché infatti DC League of Super-Pets è ricolmo di personaggi e situazioni, con la Justice League in gran spolvero – oltre a Superman, troviamo Batman, Aquaman, Flash, Wonder Woman e Lanterna Verde – pronta ad affrontare ancora una volta la nemesi rappresentata da uno dei nemici per eccellenza, ossia Lex Luthor. Questa volta sia buoni che cattivi però restano in secondo piano di fronte alle controparti animali, vere e proprie protagoniste del racconto e ognuna con una peculiarità che ricorda la loro versione umana.

Chi più ne ha, più ne metta

Dal maialino che si ingrandisce a dismisura alla tartaruga che, in una divertente legge del contrappasso, è in grado di correre a velocità supersonica, dallo scoiattolo dotato di elettrocinesi ai porcellini d’India capaci di comandare il ghiaccio e il fuoco, la varietà di poteri è tale da garantire un buon numero di situazioni e il divertimento certo non manca nei cento minuti di visione.

Va anche detto come a tratti vi sia l’impressione che il marcato reiterarsi di topoi rischi di appesantire una trama che forse avrebbe giovato di una maggiore snellezza, tanto che se il film fosse durato un quarto d’ora in meno nessuno avrebbe avuto da ridire: qualche momento di stanca è infatti presente, affidato soprattutto ad una classica retorica ad hoc, sull’unione che fa la forza, che pur condivisibile nell’ideale risulta ben più che scontata e prevedibile. Ovviamente la storia è indirizzata principalmente ad un pubblico di giovanissimi, ma oggi determinato target è ben più smaliziato di un tempo e qualche accortezza in più in tal senso non guasterebbe.

Anche lo spettatore più adulto potrà comunque apprezzarne la visione, per via soprattutto dei numerosi omaggi all’universo non solo fumettistico ma anche, se non soprattutto, cinematografico, con tanto di citazione nei titoli di coda al personaggio che dovrebbe rilanciare l’universo DC su grande schermo, ossia quel Black Adam interpretato da Dwayne Johnson, il quale non a caso è anche doppiatore, nella versione originale, dello stesso Krypto/Superdog. In quella nostrana invece l’onore è toccato al comico Lillo, affiancato per l’occasione dal collega Maccio Capatonda che dà la voce ad Asso.

E poi ancora battute più o meno irriverenti nei confronti di produzioni coeve, ma più infantili, come la serie animata di Paw Patrol, rimandi più o meno marcati all’universo distruttivo dei kaiju-eiga, un afflato di nostalgia con tanto di flashback e canzoni malinconiche e il sempre, condivisibile, invito a non abbandonare gli animali in un’operazione gradevole che, pur senza eccellere, svolge il suo compito di intrattenimento per grandi e piccini con discreta disinvoltura.

Se i supereroi che tutti amiamo e conosciamo si trovano in pericolo, chi potrà mai andare a salvarli? Ma naturalmente i loro fidi amici a quattro zampe, capitanati da quel Superdog che ha fatto compagnia fin dall’infanzia su Krypton all’eroe DC per eccellenza. Sì, proprio lui, quel Superman che si ritrova insieme a Batman e agli altri membri della Justice League nelle grinfie di un diabolico porcellino d’India che ha ottenuto superpoteri. DC League of Super-Pets è un divertente prodotto d’animazione 3D che si perde in continue citazioni e rimandi alle controparti fumettistiche e cinematografiche, sfruttando tutto il fascino dei popolari personaggi e trovando per ognuno di loro una versione animale ad hoc. Cento minuti di visione che, pur al netto di qualche ridondanza e di una comicità a tratti fin troppo marcata su certe situazioni, riescono a intrattenere un pubblico eterogeneo e a offrire spunti per un probabile sequel, speriamo accompagnato da un pizzico di personalità in più.