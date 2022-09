Age of Sorcery: ecco il nuovo aggiornamento di Conan Exiles

Funcom ha reso disponibile il più grande aggiornamento gratuito per Conan Exiles, Age of Sorcery. L’update introdurrà all’interno del gioco una serie di funzioni e modalità del tutto nuove, ed i giocatori avranno anche a disposizione un Battle Pass costituto da elementi cosmetici a pagamento( completando le sfide però è possibile salire di livello nel Battle Pass e ricevere ricompense, alcune delle quali sono gratuite per tutti i giocatori). La linea degli aggiornamenti seguirà, nel corso del tempo, varie epoche e conterranno nuovi capitoli, ma per quanto riguarda Age of Sorcery esso introduce la componente più attesa della community: la stregoneria.

Gli utenti infatti potranno compiere sacrifici in cambio di sangue, evocare alleati demoniaci e non morti addentrandosi nella corruzione oscura, il tutto allo scopo di sopravvivere e conquistare le Terre Esiliate. Il nuovo aggiornamento ha reso disponibili nuovi perk ed un sistema di attributi ribilanciato oltre a due nuovissime modalità, quella Creativa e quella di Costruzione, che premetteranno di costruire più velocemente le fortezze.

Tuttavia, con molta probabilità, il più grande cambiamento che il giocatore ritroverà nell’aggiornamento riguarderà la quantità di scelta nella creazione del proprio personaggio. La personalizzazione di quest’ultimo infatti è molto più particolareggiata e, se si vuole, anche sofferta. In taluni casi infatti sarà necessario sacrificare una parte della propria forza vitale per la stregoneria e la corruzione.

Insomma, tenendo presente che Conan Exile fino ad ora ha ricevuto una serie di aggiornamenti regolari, il livello di contenuti raggiunto con quest’ultimo è davvero notevole. Da oggi fino all’8 settembre sarà possibile provare il gioco in maniera del tutto gratuita su Steam e dall’8 all’11 settembre su Xbox. Conan Exiles è disponibile anche su Game Pass. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che è stato pubblicato un nuovissimo trailer per Hogwarts Legacy? Qui il nostro articolo dedicato.