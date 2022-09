Trinity Trigger: ecco quando arriva in Europa

Trinity Trigger sarà disponibile in Giappone il prossimo 15 settembre, ma per quanto riguarda una papabile finestra di lancio europea non era stata fatta alcuna dichiarazione, almeno fino a questo momento.XSEED Games rilascerà, secondo quanto dichiarato, il gioco di ruolo d’azione suPlayStation 5 , PlayStation 4 e Switch in Nord America ed Europa all’inizio del 2023.

Il titolo è piuttosto attesto dal fandom, in quanto pare che vada a mixare perfettamente elementi tipici dei giochi anni 90′ con dinamiche di gioco attuali. Ciò, come si poteva immaginare, ha stuzzicato non poco la curiosità dei fan. Di seguito una panoramica del gioco tramite XSEED Games:

Trinity Trigger presenta un gruppo stellato di sviluppatori di giochi di ruolo tra cui l’artista di worldbuilding Yuki Nobuteru ( Secret of Mana ), la designer di personaggi Raita Kazama ( Xenoblade ), la sceneggiatrice Yura Kubota ( Octopath Traveller ) e il compositore Hiroki Kikuta ( Secret of Mana ).

I giocatori prendono il controllo di tre giovani eroi mentre tentano di sfidare il destino e salvare il continente di Trinitia. Ad accompagnarli ci sono i Trigger, strane creature con la capacità unica di trasformarsi in otto tipi di armi che i giocatori devono padroneggiare se sperano di avere successo nella loro ricerca. Che tu giochi da solo o con un massimo di due amici tramite la modalità cooperativa locale, esplora diversi biomi e dungeon, crea strategie per sfruttare le debolezze dei nemici e cambia il tuo destino! In un’epoca dimenticata, gli Dei dell’Ordine e gli Dei del Caos si sfidarono a vicenda per il predominio in scontri epici che si riversarono dai cieli nel continente di Trinizia. Questi scontri hanno quasi distrutto il regno dei mortali, lasciando enormi e potenti armi conosciute come Arma conficcate nel terreno. Di conseguenza, gli dei posero fine al loro conflitto diretto, con entrambe le fazioni che scelsero invece un “God Warrior” per combattere in loro nome. Un giorno, Cyan, un giovane che vive una vita tranquilla, scopre di essere stato scelto come “Guerriero del Caos”. Costretto da un destino crudele, Cyan parte con Elise e Zantis, due compagni costretti a guidarlo, in un viaggio per salvare il mondo… e sfidare gli dei.

L’annuncio per l’uscita della versione occidentale avviene tramite trailer ( che vi lasciamo in fondo all’articolo) che permette di dare un’ulteriore sguardo alle varie dinamiche. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Bandai Namco ha svelato la line-up per il Tokyo Game Show 2022? Qui il nostro articolo dedicato.