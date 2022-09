Sherlock Holmes The Awakened: svelata finestra di lancio per PC e console

Conclusasi la campagna Kickstarter per Sherlock Holmes: The Awakened, lo sviluppatore Frogwares ha svelato la finestra di lancio del titolo. Il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch a febbraio 2023.

Sherlock Holmes: The Awakened si svolgerà alcuni anni dopo gli eventi di Sherlock Holmes: Chapter One. Frogwares ha rivisitato in chiave horror IL classico investigativo per eccellenze. Fulcro intorno al quale gireranno le dinamiche di gioco saranno sempre dei crimini da risolvere, ma a cambiare saranno le ambientazioni; queste infatti andranno ad essere il risultato di un crossover tra SH, le opere di HP Lovecraft e i suoi miti di Cthulhu. Ciò non è assolutamente nuovo per Frogwares, il quale ha una discreta esperienza nell’adattamento di opere Lovecraftiane, basti pensare a giochi come The Sinking City.

Ciò che ne verrà fuori sarà di certo un prodotto molto interessante, restiamo sintonizzati per ulteriori informazioni.