Rocket League: la Stagione 8 inizia dal 7 settembre

Psyonix ha annunciato che la Stagione 8 di Rocket League inizierà il 7 settembre. Rocket League calca la strada con la Stagione 8, la quale include diverse novità tra cui un’inedita Arena, la Stagione Competitiva e, per la prima volta, avrà una macchina reale nel suo Rocket Pass: la Honda Civic Type R.

La Stagione 8 porta un nuovo e grezzo Rocket Pass con la Honda Civic Type R: una berlina dalle alte prestazioni progettata da Honda nello spirito del puro racing. I giocatori che acquisteranno il Rocket Pass Premium sbloccheranno immediatamente la Honda Civic Type R (Hitbox Octane), e avranno la possibilità di sbloccare una Honda Civic Type R-LE potenziata mentre salgono di livello sul Rocket Pass. Di seguito una panoramica della nuova stagione competitiva in arrivo:

Di seguito una panoramica del titolo:

Gareggiate in questo gioco di calcio a quattro ruote, a metà fra un arcade e un gioco di corse. Sbloccate oggetti in Rocket Pass, scalate i livelli competitivi, partecipate ai tornei, completate le sfide, godetevi i progressi cross-platform. Non restate in panchina, scendete in campo.