JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R: trailer di lancio

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC ha annunciato Bandai Namco. Una demo del gioco è già disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e PC. Il titolo immerge i giocatori in un adattamento della popolare serie anime. Potete vedere il trailer di lancio qui sotto.

Il gioco è fedele allo stile accattivante del creatore Hirohiko Araki con le espressioni dei personaggi riprodotte fedelmente, speciali cut-scene dedicate alle Stand e battaglie intense e ricche di dettagli incredibili. Gli attori del doppiaggio originale giapponese completano l’immersione e assicurano le classiche battute e gli indimenticabili dialoghi.JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R riunisce un roster di 50 personaggi da ogni arco della serie animata di JoJo e ha anche una versione rivista a trecentosessanta gradi del combat system e un nuovo sistema Assist. Nel gioco i fan possono godersi celebri battaglie da ogni arco e vedere eroi di diversi universi interagire per la prima volta, giocando nei panni di Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, figlia di Jotaro e prima protagonista femmina della serie, e molti altri. Di seguito una panoramica:

All-Star Battle : è possibile completare scontri con diversi setup, inclusi classici scontri o battaglie “What-if” tra diversi personaggi.

: è possibile completare scontri con diversi setup, inclusi classici scontri o battaglie “What-if” tra diversi personaggi. Arcade : sfidate nemici controllati dalla CPU in otto scontri consecutivi nella Challenge Battle o combatti fino alla fine della tua salute nelle Endless Battle.

: sfidate nemici controllati dalla CPU in otto scontri consecutivi nella Challenge Battle o combatti fino alla fine della tua salute nelle Endless Battle. Versus : combattete contro i vostri amici o la CPU in Singolo, Team (3v3) o contro 8 giocatori nei Tornei.

: combattete contro i vostri amici o la CPU in Singolo, Team (3v3) o contro 8 giocatori nei Tornei. Online : partecipate a partite online contro gli amici o giocatori di tutto il mondo.

: partecipate a partite online contro gli amici o giocatori di tutto il mondo. Practice : testate le vostre abilità

: testate le vostre abilità Customize: usate le medaglie guadagnate nel gioco per modificare le pose per le vittorie o per deridere i vostri avversari.

