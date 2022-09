Genshin Impact: Dori si mostra nel nuovo character demo

Genshin Impact si è aggiornato nella sua versione 3.0“The Morn a Thousand Roses Brings” , dove oltre alla nuova regione a Sumeru, ha anche aggiunto due nuovissimi personaggi: Tighnari e Collei. Ciò potrebbe far pensare che la lista dei protagonisti si sia conclusa per ora, ma non è affatto così, un nuovo personaggio( Dori) è infatti all’orizzonte e viene mostrato attraverso un character demo ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo).

Nel breve filmato rilasciato si evincono diverse tattiche di gameplay, Dori in quanto utente Electro a 4 stelle, può brandire Claymores con Jinni e la lampada di protezione dello spirito; quest’ultima è in grado di sparare proiettili Elctro. Sicuramente nel corso del tempo saranno mostrate tutte le abilità del personaggio.

Genshin Impact è ora disponibile su PS4, iOS, Android e PC. Con l’attuale banner che termina il 9 settembre, si presume che Dori sarà disponibile lo stesso giorno; restiamo sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo però lo sapevate che Sherlock Holmes: The Awakened ha una finestra di lancio? Qui il nostro articolo dedicato.