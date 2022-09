Dragon Ball Xenoverse 2: annunciato il Super Hero Pack Set

L’ editore Bandai Namco e lo sviluppatore Dimps hanno annunciato il contenuto scaricabile dei nuovi DLC di Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Super: Super Hero Pack Set, che include due pacchetti di nuovi personaggi giocabili. Il primo pacchetto uscirà questo autunno e aggiungerà Gamma 2 insieme a due personaggi non annunciati. Il secondo pacchetto deve ancora essere dettagliato.

I due più recenti contenuti per il gioco sono il Legend Patrol Pack e il Conton City Vote Pack. Il primo update gratuito include contenuti come il costume White Gi di Yamcha, il nuovo CC Mascot, la Partner Customization, nuovi Raid Quest e altro. Il Conton City Vote Pack ha due nuove missioni Extra e tre nuovi personaggi, Goku (Ultra Istinto -Segno-), Dyspo e Vegeta (GT) che si uniscono al roster. Di seguito una panoramica del contenuto in arrivo, tramite il sito ufficiale del titolo:

Dragon Ball Xenoverse 2 offre ai giocatori l’esperienza di gioco definitiva di Dragon Ball! Sviluppa il tuo guerriero, crea l’avatar perfetto, allenati per apprendere nuove abilità e aiuta a combattere nuovi nemici per ripristinare la storia originale della serie Dragon Ball. Unisciti a 300 giocatori da tutto il mondo nella nuova città hub di Conton e combatti con o contro di loro.

Rivivete la storia di Dragon Ball viaggiando nel tempo e proteggendo i momenti storici nell’universo del gioco

Le immagini di nuova generazione danno vita all’esperienza anime

Nuovi personaggi e combattimenti contro i boss

Una nuovissima città hub 7 volte più grande del gioco originale con 300 giocatori online contemporaneamente

Sistema di creazione del personaggio più approfondito e regolazioni di battaglia

Supporto post lancio per un anno

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, mobile, Xbox One, PlayStation 5,PC, Google Stadia.