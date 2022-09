Halo Infinite: la Stagione 3 è stata posticipata al 7 marzo 2023 e la modalità co-op a a schermo annullata

343 Industries ha fornito una tabella di marcia aggiornata per Halo Infinite, confermando che Campagna Co-op, Missione Replay e Forge Beta sono stati posticipati. Tuttavia, ha anche annunciato un ritardo per la Stagione 3: Echoes Within. Originariamente prevista per novembre, inizierà il 7 marzo 2023 e durerà fino al 27 giugno. Se ciò non bastasse, la cooperativa a schermo diviso è stata annullata. La funzione è stata confermata a giugno 2019 ma ha ritardato il lancio passato insieme a Forge e cooperativa nel suo insieme.

Cos’altro possono aspettarsi i fan dall’Aggiornamento invernale, che va dall’8 novembre al 7 marzo 2023? Nuove mappe, Detachment e Argyle, vengono aggiunte insieme a un Battle Pass gratuito di 30 livelli. In arrivo anche una nuova modalità di gioco, Covert One Flag, e due eventi: Winter Contingency 2 a dicembre e Joint Fire a gennaio 2023. Inizierà anche una beta per Match XP, il che significa che i giocatori dovrebbero sperare di ricevere XP semplicemente giocando partite senza una Sfida. La Stagione 3: Echoes Within promette nuove mappe per Arena e Big Team Battle, un nuovo Battle Pass di 100 livelli, il nuovo equipaggiamento Shroud Screen e la prima nuova arma: l’M392 Bandit, che sembra essere un DMR modificato. Questo è in aggiunta a un browser di gioco personalizzato, rapporti in-game, nuove modalità come VIP ed Escalation, un nuovo evento narrativo, aggiornamenti per la beta di Forge e un nuovo evento Frattura. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Multiplayer: Il famoso multiplayer di Halo torna, rinnovato e gratuito.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.