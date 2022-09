Soul Hackers 2 ha venduto 51 mila copie al debutto

Famitsu ha rilasciato gli ultimi dati settimanali per le vendite fisiche di software in Giappone, e c’è un bel po’ di cui parlare questa settimana. Sorprendentemente, la maggior parte dei giochi nella top 10 delle classifiche software sono nuove versioni. Tra questi, Soul Hackers 2 di Atlus occupa due posti, con le versioni PS4 e PS5 rispettivamente al numero 3 e al numero 5. Nel complesso, il gioco di ruolo ha venduto oltre 51.000 unità al momento del lancio.

Il gioco più venduto della settimana, tuttavia, è Earth Defense Force 6, lanciato di recente in Giappone. Occupa anche due posizioni, con la versione PS4 che conquista il primo posto con oltre 68.000 unità vendute e la versione PS5 che arriva rispettivamente al numero 4 con oltre 24.000 unità vendute. SD Gundam Battle Alliance è la prossima nuova versione della settimana che figura nelle classifiche e occupa anche più posizioni. La sua versione per Nintendo Switch occupa il secondo posto con oltre 38.000 unità vendute, la versione PS4 arriva al sesto posto con oltre 17.000 unità vendute e la versione PS5 si colloca al numero 10 con oltre 9.000 unità vendute. L’ultima nuova uscita della settimana nella top 10, nel frattempo, è Saints Row, che vende oltre 10.000 unità e prende il nono posto.

Di seguito una panoramica di Soul Hackers 2 tramite il sito ufficiale di ATLUS:

Storia

Il protagonista, Ringo, un agente di Aion, deve unire le forze con Devil Summoners per fermare la fine del mondo. Utilizzate i COMP, gadget speciali per evocatori di Diavoli e spazzare via i nemici. I distretti della città segreta conosciuti come Realms dispongono anche di strutture in cui potete fondere demoni e modificare COMP. Rafforzate i vostri legami con gli amici attraverso le interazioni al bar o nel nascondiglio e, a volte, ripercorrendo i ricordi passati degli evocatori attraverso missioni visive.