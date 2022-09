The Last of Us Part I: gli sviluppatori parlano del combattimento nel nuovo video

The Last of Us Part I di Naughty Dog esce oggi ed il team di sviluppo ha discusso la sua filosofia e ha illustrato i miglioramenti apportati agli ambienti, alle scene tagliate, alla direzione artistica e all’illuminazione. L’ultimo video riguarda i combattimenti e i cambiamenti apportati.

Matthew Gallant, direttore del gioco, affronta subito l’elefante nella stanza: perché lo sviluppatore non ha inserito nel remake la schivata di The Last of Us Part 2? Ha spiegato:

Se in The Last of Us Part I vi trovate di fronte a un clicker, dovete tenervi a distanza da quel clicker perché se vi afferra, vi ucciderà. Credo che in The Last of Us Part II abbiamo trovato un ottimo equilibrio per questo aspetto giocando nei panni di Ellie, ma per Joel era sbagliato. C’è un’intera serie di meccaniche adatte ai Clicker nel remake che verrebbero in qualche modo sovvertite se si potesse schivare. Sarebbe un gioco molto diverso.

Il designer principale, Christian Wohlwend, ha aggiunto:

L’autenticità del gioco originale ha guidato ogni decisione che abbiamo preso.

Gallant è nuovamente intervenuto dicendo:

Ma non avendo questo vincolo su PlayStation 5, possiamo avere più nemici vivi allo stesso tempo. C’è un coordinatore dell’IA che distribuisce i nemici in queste posizioni. Dovreste quindi essere in grado di giocare il combattimento in dieci modi diversi e l’IA dovrebbe rispondere in dieci modi diversi”.

Wohlwend ha detto che i sistemi di IA sono tutti di nuova generazione nel remake, ma “il gameplay vero e proprio è molto familiare”. L’idea è quella di mantenere lo stile di gioco del gatto e del topo, con i giocatori che si nascondono e schivano i clicker.

Il gioco esce oggi su PS5, mentre la versione per PC è in arrivo in seguito. Scoprite la nostra recensione sul sito.