In Evercade EXP saranno inclusi ben 18 titoli di Capcom

Il nuovo Evercade EXP includerà Street Fighter II: Hyper Fighting, Final Fight, Strider, Breath of Fire, Mega Man e 14 giochi Capcom classici aggiuntivi.

Evercade EXP con 18 giochi Capcom integrati

14 grandi giochi arcade tra cui Street Fighter II’: Hyper Fighting, Strider e altro!

Quattro successi per home consoles tra cui Mega Man, Mega Man X e Breath of Fire

Scopri 1942, 1943, 1944 e Mercs come dovrebbero essere giocati, con la modalità TATE di Evercade EXP

La migliore emulazione di sempre con nessuna configurazione richiesta per tutti i giochi

Evercade EXP sarà disponibile dal 24 novembre 2022

Blaze Entertainment è lieta di annunciare una nuova importante partnership per Evercade che sarà disponibile per tutti i possessori di Evercade EXP. Presentato oggi, l’Evercade EXP includerà 18 giochi integrati del publisher di fama mondiale Capcom.

Lista completa dei giochi:

● 1942 (Arcade version)

● 1943 (Arcade version)

● 1944 : The Loop Master (Arcade version)

● Bionic Commando (Arcade version)

● Captain Commando (Arcade version)

● Commando (Arcade version)

● Final Fight (Arcade version)

● Forgotten Worlds (Arcade version)

● Ghouls ‘n Ghosts (Arcade version)

● Legendary Wings (Arcade version)

● MERCS (Arcade version)

● Street Fighter II’: Hyper Fighting (Arcade version)

● Strider (Arcade version)

● Vulgus (Arcade version)

● Mega Man (8-bit)

● Mega Man 2 (8-bit)

● Mega Man X (16-bit)

● Breath of Fire (16-bit)





I giochi verranno precaricati su tutti i dispositivi Evercade EXP, incluso Evercade EXP Limited Edition, quindi non è richiesto alcun download o riscatto digitale. Basta accendere il dispositivo e selezionare l’opzione EXP nel menu per aprire tutti i 18 giochi Capcom. E’ incluso anche un manuale a colori per questa raccolta di giochi Capcom.

Saranno inclusi alcuni dei titoli più popolari di Capcom. I giochi, che sono stati portati su molti sistemi nel corso di diversi anni, sono presentati qui nella loro forma arcade originale.

Fantastici platform, sparatutto verticali e orizzontali, picchiaduro e i più iconici giochi di combattimento di tutti i tempi sono tutti qui, comprese le serie 1942, Final Fight, Strider e Street Fighter II’: Hyper Fighting.

Molti di questi giochi sfruttano la nuova modalità TATE di Evercade EXP come 1942, 1943, Commando, Legendary Wings e Mercs. Oltre alla modalità Arcade, Evercade offre 4 titoli classici a 8 e 16 bit come la serie Mega Man, una delle preferite dai fan, con Mega Man, Mega Man 2 e Mega Man X, insieme ad uno dei JRPG più apprezzati di tutti i tempi e il primo gioco di ruolo tradizionale di Capcom: Breath of Fire.

Evercade EXP è una nuovissima console di gioco di Blaze Entertainment. Dopo il successo dell’originale Evercade e dell’Evercade VS, questa nuova console presenta uno schermo IPS ad alta risoluzione, Wi-Fi integrato per aggiornamenti facili e veloci, selezione dei pulsanti ampliata e modalità TATE dedicata per giocare a titoli orientati verticalmente, oltre ai 18 titoli incorporati di Capcom e la cartuccia IREM Collection inclusa.

Evercade EXP è compatibile con l’intera library di cartucce Evercade, composta da oltre 30 raccolte e più di 300 giochi. Ogni raccolta è contenuta in una cartuccia fisica con una scatola da collezione e un manuale a colori.