Blackout Protocol: annunciato twin-stick shooter di Ocean Drive Studio

Ocean Drive Studio (il team di Lost Eidolons), ha annunciato Blackout Protocol, twin-stick shooter con elementi rogue-like, con fino a 3 giocatori in co-op: è disponibile la pagina del gioco su Steam. L’uscita del gioco è prevista in accesso anticipato su PC nel 2023.

Jae Kim, CEO di Ocean Drive Studio, ha detto in merito:

“Sono entusiasta di annunciare il secondo progetto dello studio. Essendo appassionati di twin-stick shooter, vogliamo creare qualcosa di veramente significativo per i fan del genere. Come abbiamo fatto con il nostro precedente gioco, Lost Eidolons, abbiamo intenzione di seguire un approccio di sviluppo aperto. Essendo il gioco co-op nel suo cuore, crediamo che integrare il feedback dei giocatori fin dalle prime fasi sia essenziale e lanceremo il gioco in accesso anticipato in modo da poter ricevere il maggior numero di feedback possibile per offrire la migliore esperienza di gioco.”

Descrizione del gioco:

Blackout Protocol invita gli amanti dell’azione a un frenetico twin-stick shooter in cui 3 giocatori collaboreranno per sradicare una minaccia molto reale. I tre agenti saranno impiegati in una struttura di contenimento remota che è diventata buia dopo una violazione interna. Fatevi strada tra orde di creature e usa data cubes, crediti e cianografie per potenziare il tuo equipaggiamento nella prossima zona sicura… se riuscite a raggiungerla!

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Blackout Protocol, tramite il canale worthplayingvideogames.