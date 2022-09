Gungrave G.O.R.E: la voce annunciatrice di Squid Game farà parte del cast

Youngsoo Jun, l’enigmatica voce dell’annunciatrice nella serie ormai cult, Squid Game, ha prestato il suo fascino interpretando “Quartz” nel prossimo gioco action futuristico in terza persona Gungrave G.O.R.E. Il titolo è un elegante sparatutto action in terza persona dello studio sudcoreano IGGYMOB, in cui vestirai i panni di Grave, un pistolero, il duro antieroe dei tuoi sogni, che falcia tonnellate di nemici in un sanguinoso balletto di proiettili.

Come sequel, Gungrave G.O.R.E è la resurrezione definitiva del franchise Gungrave per i pistoleri veterani e i fan di Gungrave, ma anche un’esperienza di storia gloriosamente cruenta per una nuova generazione di giocatori e di console. Ecco alcuni dettagli sul gioco: