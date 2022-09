MultiVersus: in arrivo Gizmo di Gremlins

Dopo il recente arrivo di Morty, un altro combattente è pronto ad arrivare in MultiVersus: si tratta di Gizmo, celebre mogwai del film Gremlins, in arrivo nel brawler il 6 settembre. Per l’occasione Player First Games ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere incorporato nel tweet in fondo alla notizia.

Gizmo fa parte del blocco con Stripe sempre dei Gremlins, Black Adam dell’Universo DC e Rick di Rick & Morty che entreranno a far parte del roster nel corso della Stagione 1. Le date di uscita di ciascuno di essi però non sono ancora state annunciate.

Lasciandovi al tweet col video qui sotto, vi ricordiamo che MultiVersus è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC come titolo free-to-play, e che recentemente ha superato i 20 milioni di giocatori in meno di un mese.