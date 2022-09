The Quarry: il director sta lavorando ad un nuovo titolo horror, e punta all’uscita tra il 2025 e il 2026

In questi anni Supermassive Games si è ritagliata un ruolo di primo piano nell’ambito horror dei videogiochi, pensando alla Dark Pictures Anthology, ad Until Dawn o il più recente The Quarry: ed è proprio Will Byles, director di questi due ultimi titoli, a dire in un’intervista a VGC che lo sviluppo del prossimo gioco horror è già in corso.

Byles afferma che il gioco si discosterà dallo stile teen horror adottato nei suoi ultimi due lavori, anche se sarà comunque un “horror classico”.

“Ci Abbiamo iniziato a lavorare. Non posso dirvi molto al riguardo, ma abbiamo iniziato. Anche in questo caso si tratta dello stesso genere horror, ci atteniamo a quello. Le dimensioni sono equivalenti a quelle di The Quarry… e questo è il massimo che posso dire senza svelare troppo. Potenzialmente potremmo essere un po’ come… non so fino a che punto potremo estendere ulteriormente il genere teen-horror, perché, soprattutto quando cerchiamo di movimentarlo, il numero di sorprese che si possono aggiungere diventa limitato”.

E poi aggiunge:

“The Dark Pictures esplora centinaia di varianti del genere horror. Quello che stiamo studiando ora, e non posso dirvi esattamente di cosa si tratta, è un po’ una deviazione da questo tipo di standard, ma è comunque un horror classico”.

Per quanto riguarda la data di uscita del gioco, Byles afferma che l’intervallo tra i suoi giochi non dovrebbe essere così ampio come quello tra Until Dawn e The Quarry (sette anni), con il nuovo progetto che al momento punta a un lancio tra il 2025 e il 2026.

“Sicuramente non saranno i sette anni che ci sono voluti tra Until Dawn. Sarà nel 2025, o forse nel 2026”.

Vedremo dunque in futuro quando avremo nuove informazioni su questo titolo horror di Supermassive Games. Intanto, ricordiamo che il prossimo capitolo della Dark Pictures Anthology, ovvero The Devil in Me, uscirà a novembre.