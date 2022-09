Persona 3 Portable valutato su PC in Corea del Sud

A giugno, Persona 3 Portable è stato annunciato per Xbox One, Xbox Series X/S, PC, PS4 e Nintendo Switch. Non è stata fornita alcuna data di uscita, anche se indicativamente l’uscita è prevista per il 2023.

Un annuncio della data potrebbe essere imminente. Infatti la versione PC è stata valutata in Corea del Sud da parte del Game Rating and Administration Committee (GRAC). La data di delibera per la valutazione è il 2 settembre 2022, proprio a ridosso del Tokyo Game Show. Atlus ha già confermato la sua presenza alla fiera, insieme a Persona 4 Golden e Persona 5 Royal.

Vedremo dunque quando arriveranno novità in merito. Ricordiamo infine che, Persona 5 Royal uscirà il 21 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Xbox Store. Anche Persona 4 Golden arriverà su PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Xbox Store (la versione Steam è già disponibile). Tutti e tre i titoli saranno disponibili anche su Game Pass.