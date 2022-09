Nintendo sta lavorando ad un nuovo Super Mario in 2D?

Dalla rete arrivano voci che parlano di un nuovo capitolo di Super Mario in due dimensioni da parte di Nintendo.

Secondo Zippo, noto insider della grande N, il team Nintendo EPD di Kyoto sta lavorando a un nuovo platform 2D di Super Mario. In un aggiornamento del suo blog, l’informatore sostiene che il titolo non farà parte della linea di giochi New Super Mario Bros. e sarà invece a sé stante. Il gioco sarà presumibilmente caratterizzato da un nuovo stile artistico “che coglierà alcuni di sorpresa” e includerà il multiplayer online. È interessante notare che il leaker afferma anche che Foreman Spike tornerà come personaggio del gioco.

Secondo Zippo, il nuovo gioco di Mario è “molto avanti nello sviluppo” e il lancio è previsto per l’anno fiscale 2023/24 (che va da aprile 2023 a marzo 2024). Non si fa menzione di quando il gioco potrebbe essere annunciato, ma recenti report hanno affermato che un Nintendo Direct si terrà tra pochi giorni, e si potrebbe immaginare come un buon posto per annunciare un nuovo titolo di Mario in 2D.

Secondo quanto riportato, Nintendo svelerà finalmente anche i tanto vociferati porting per Switch di The Legend of Zelda: The Wind Waker HD e Twilight Princess HD come parte della presentazione del Direct.

Questo l’elenco delle caratteristiche di cui parla l’insider:

-Sarà un gioco a sé stante. Il nome “New Super” è stato fortunatamente ritirato.

-Sarà caratterizzato da un nuovo stile artistico che sorprenderà alcuni.

-È “molto avanti” nello sviluppo. Potrebbe essere completato a breve.

-Sarà incluso il multiplayer online.

-Sarà caratterizzato dal ritorno di Foreman Spike.

-Uscirà nell’anno fiscale 2023/2024.

Ovviamente, prendete tutto con le pinze, in attese di eventuali conferme, o smentite, ufficiali.