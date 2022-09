New Tales From the Borderlands: trailer sui personaggi, e 18 minuti di gameplay

Durante lo show Gearbox al PAX West 2022 sono arrivati alcuni filmati di New Tales From the Borderlands: il primo è un trailer incentrato sui personaggi, mentre il secondo sono ben 18 minuti di gameplay. Potete vederli entrambi in fondo alla notizia.

Sul sito ufficiale del gioco è stato poi pubblicato un post che descrive quello che si vede nei video:

“Rendi il mondo un posto migliore, accumula ricchezze e ottieni la tua vendetta in New Tales from the Borderlands! L’evento Gearbox Main Theatre Showcase alla fiera PAX West ha messo in scena un approfondimento dedicato ai nostri tre eroi oltre a tanto gameplay.

Abbiamo svelato quasi 20 minuti di gameplay senza sosta, a dimostrazione di come le tue scelte possono determinare l’evoluzione della storia. La narrazione ha inizio da Anu, Octavio e Fran nelle fogne di Promethea, in corsa contro Tediore per aprire una Cripta dormiente. Dovranno trovare il modo di superare i guardiani di Tediore in modo furtivo o usando la cara vecchia violenza. Nel frattempo dovranno anche lottare per l’onore e la gloria in un duello tra Vaultlander, con i QTE che decideranno il vincitore di un glorioso combattimento plastico!

Alla fine il nostro terzetto raggiunge il suo obiettivo, una vera Cripta protetta da feroci guerrieri Eridiani, solo per poi assistere al caos che si scatena. Se hai mancato lo show proprio mentre mettevamo in mostra il gameplay live, non ti preoccupare perché ti potrai godere un video di gioco!

Lo show ha visto anche il debutto del trailer dei personaggi visibili qui di seguito, in cui puoi entrare subito in sintonia con i nostri tre adorabili perdenti. Ti presentiamo Fran, che vede rosso ogni volta che incrocia Susan Coldwell, la sanguinaria CEO di Tediore; Octavio, che sogna di essere riconosciuto come un imprenditore di successo senza avere un briciolo di talento in quel campo; e infine, Anu, che spera di sfruttare la scienza per migliorare l’universo nonostante lavori nella gigantesca nave spaziale di un fabbricante d’armi.”

Lasciandovi ai filmati qui sotto, vi ricordiamo che New Tales from the Borderlands sarà disponibile dal 21 ottobre 2022 su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store.