River City Girls 2: il nuovo trailer è sui nemici

WayForward ha pubblicato un nuovo trailer di River City Girls 2, dove vengono presentano i cattivi del gioco e la modalità cooperativa a quattro giocatori.

Il trailer mostra il ritorno del cattivo della serie, Sabu, oltre a caratteristiche già annunciate, come sei personaggi giocabili, il gioco online, un sistema di combattimento “robusto”, voci fuori campo specifiche per i personaggi, un mondo di gioco non lineare e una crescita del personaggio simile a un RPG.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che River City Girls 2 uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC nel 2022 (data precisa non ancora annunciata).