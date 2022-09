Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness: spot per il lancio e opening

Da qualche ora Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness, titolo tratto dal manga/anime di Akihito Tsukushi, è disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, via Steam. Per l’occasione Spike Chunsoft ha pubblicato un paio di nuovi filmati: l’opening e un nuovo spot di circa 30 secondi, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

La storia dell’anime

La storia inizia con l’incontro tra Riko e Reg nel primo episodio della prima stagione. Questo segna l’inizio della loro grande avventura e insieme si recano al Campo dei Cercatori nel secondo strato dell’Abisso. Sperimentate l’impressionante potere della Maledizione dell’Abisso e le sorprendenti e leggendarie entità conosciute come creature primordiali. Preparatevi a scoprire il mondo di Riko e dei suoi amici.

Una storia nuova di zecca

Un’altra storia si svolge molti giorni dopo la partenza di Riko e Reg per l’Abisso. L’Abisso, l’unica voragine rimasta incontrastata al mondo, è il palcoscenico in cui nascono e scompaiono molte avventure…. Coloro che appaiono in queste storie sono ipnotizzati dal potere dell’Abisso e puntano al fondo del mondo sotterraneo. La storia che sta per essere raccontata è quella delle avventure di un Cave Raider senza nome nell’Abisso.

Caratteristiche principali

Rivivi il mondo dell’Abisso in questo gioco di ruolo d’azione in 3D!

Storia originale supervisionata da Akihito Tsukushi!

Il cast dell’anime riprende i propri ruoli per le scene completamente doppiate!

Qui sotto potete vedere i due filmati di Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness.