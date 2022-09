The Callisto Protocol riceverà almeno un anno di supporto tramite DLC

The Callisto Protocol è un nuovo gioco horror fantascientifico di Striking Distance Studios, uno studio fondato da Glen Schofield. Il titolo è stato mostrato anche durante il gamescom opening night di quest’anno insieme ad un gameplay trailer. La domanda che tutti i fan si pongono in questo momento è capire cosa possiamo aspettarci dal suo supporto post-lancio.

Secondo lo sviluppatore, il gioco riceverà molto supporto una volta rilasciato. Parlando con True Trophies il CTO di Striking Distance Studios, Mark James, ha affermato:

Lo consideriamo un titolo a servizio completo e investiremo in DLC. Stiamo guardando a un anno intero di supporto dopo il rilascio.

Per quanto riguarda le modalità per il supporto, i dettagli rimangono scarsi su quel fronte. James dice che il mondo di The Callisto Protocol è espandibile, il che significa che alcune di queste storie potrebbero essere raccontate attraverso espansioni, anche se è interessante notare che potrebbero essere raccontate anche nei sequel, con Striking Distance Studios che spera di trasformare la nuova IP in un franchise. James ha anche affermato che i DLC potrebbe comportare nuove modalità ispirate ad altri survival horror. Di seguito la dichiarazione di Mark James:

Abbiamo lasciato il mondo espandibile. Abbiamo creato un mondo che può raccontare storie diverse, e quindi possiamo raccontare quelle storie tramite DLC, oppure potremmo effettivamente raccontare quelle storie attraverso prodotti successivi. Li abbiamo lasciati aperti. Ci piace pensare a questo come a un franchising: ogni sviluppatore quando [crea una nuova] IP, gli piace pensarlo come un investimento in franchising. È davvero costoso generare una nuova IP, quindi vogliamo sempre cercare di trarne il massimo. Al momento, abbiamo una modalità storia lineare. […] Possiamo ancora raccontare l’intera storia dello scoppio della prigione senza nemmeno toccare la storia lineare.

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.