Assassin’s Creed Mirage: emergono nuovi dettagli

Assassin’s Creed Mirage è stato ufficialmente annunciato da Ubisoft come il prossimo titolo della serie; ed è proprio per questo motivo che il gioco nell’ultima settimana è stato al centro di numerose speculazioni e fughe di notizie. Queste ultime si sono intensificate nelle ultime ore grazie ad un noto leaker del settore,Mr_Rebs_ il quale ,tramite Twitter, ha pubblicato un post che rivelerebbe ulteriori dettagli ( anche molto interessanti) sul prossimo gioco del famoso franchise.

Assassin’s Creed Mirage presenterà una fitta quantità di NPC, con una densità di NPC sullo schermo per competere con quella di Assassin’s Creed Unity, ma ecco quanto dichiarato nello specifico nel post:

Secondo quanto dichiarato dunque, AC Mirage rappresenterebbe una sorta di ” ritorno alle origini” per Ubisoft, con una particolare attenzione al parkour come elemento importante delle dinamiche di gioco; ciò renderebbe sicuramente molto felici i fan i quali avevano più volte ribadito di sentire la mancanza del ” classico” AC.

Per saperne di più al riguardo non dovremo aspettare molto poiché, secondo quanto dichiarato ufficialmente, il titolo verrà annunciato all’Ubisoft Forward il prossimo 10 settembre. Restiamo sintonizzati sulla questione.

Additional Assassins Creed Mirage information has been shared by j0nathan (YouTube).

-Baghdad is the only city

-Throwing knives and roof hiding spots

-A lot of NPCs in the streets

-A lot of parkour

-Some slow motion assassinations#AssassinsCreedMirage pic.twitter.com/gkUv1QF1lx

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) September 2, 2022