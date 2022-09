Konami rinnova il marchio Suikoden, potrebbe essere ” il gioco non annunciato” per il Tokyo Game Show?

Konami ha rinnovato il suo marchio Suikoden nel mese di luglio, la notizia è stata avvistata solamente di recente in Messico e ciò ha portato automaticamente molti a pensare che possa essere il gioco non annunciato di Konami per il Tokyo Game Show, e non Castlevania, Metal Geat Solid o Silent Hill; nonostante tuttavia pare siano emerse delle immagini in rete sul prossimo SH ( qui il nostro articolo dedicato).

Ciò che ha portato i fan ad ipotizzare che possa essere proprio quello il gioco rivelazione al TGS è il fatto che l’ultimo titolo principale di Suikoden è stato rilasciato nel lontano 2006; dunque le tempistiche sembrano piuttosto sospette.

Purtroppo oltre al deposito avvistato su Reddit e condiviso su ResetEra, non ci sono ulteriori affermazioni aggiuntive; dunque tutto ciò che si può fare è aspettare l’evento imminente che possa confermare o smentire questa speculazione. Restiamo sintonizzati.