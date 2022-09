Cyberpunk 2077: il prossimo aggiornamento aggiungerà contenuti ispirati all’anime Edgerunners

Cyberpunk 2077 potrebbe non essere quello che tanti speravano, ma ovviamente CD Projekt RED non ha ancora finito con il gioco. Grazie a molte correzioni post-lancio e patch su larga scala, lo sviluppatore è ora concentrato sull’espansione del gioco di ruolo d’azione open world e sembra che presto impareremo di più su cosa aspettarci da questo. CD Projekt RED ha annunciato un episodio speciale di Night City Wire, in cui lo sviluppatore prevede di parlare di qual è il prossimo aggiornamento per Cyberpunk 2077, oltre all’imminente anime Netflix Cyberpunk: Edgerunners.

È interessante notare che sembra che ci siano altre notizie che lo sviluppatore ha in programma di condividere che arriveranno più tardi. Il 6 settembre, sarà trasmesso un live streaming con la presenza di Miles Tost e Patrick Mills di CDPR. Gli sviluppatori parleranno di tutte le novità in arrivo su Cyberpunk 2077 con il prossimo aggiornamento. È interessante notare che ciò include nuovi contenuti ispirati al già citato Cyberpunk: Edgerunners , incluse nuove missioni, armi e funzionalità. Di seguito una panoramica:

Cyberpunk: Edgerunners racconta la storia di David Martinez, un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee. In seguito a una tragedia personale, David decide di prendere il controllo del proprio destino diventando un edgerunner, un mercenario fuorilegge noto anche come cyberpunk.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e PC.

Wait, there's more: REDstreams is also coming on Sept 6th! 🔴💻

We will be chatting with @tostspender & @PKernaghan about all the new stuff coming to #Cyberpunk 2077 with the next update.

See you on Tuesday at 5:30 PM CEST – right after Night City Wire!https://t.co/cBU8yS6pfc pic.twitter.com/mlosShy6Hk

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 2, 2022