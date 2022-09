Marvel’s Midnight Suns: il nuovo trailer mostra The Hunter

Marvel’s Midnight Suns torna a mostrarsi attraverso un trailer e, questa volta, in vetrina viene messo di The Hunter, un personaggio originale creato appositamente per il videogame ma comunque dotato di poteri perfettamente coerenti con l’universo Marvel.

The Hunter è il figlio di Lillith, la Madre dei Demoni, un’antagonista conosciuto nell’universo; tuttavia il loro non è il classico ed idilliaco rapporto madre/ figlio, anzi. The Hunter ha distrutto tempo addietro la forma fisica di Lilith perdendo tuttavia la vita nel farlo.HYDRA, tramite un oscuro processo di scienza e magia, li resuscita entrambi ed è da qui che prende inizio la loro storia nel videogame.

Le opzioni di personalizzazione del personaggio in Marvel’s Midnight Suns vanno dal sesso ai poteri, fino ad arrivare al ruolo che ricopriranno sul campo di battaglia. The Hunter fungerà da surrogato del giocatore e, senza dubbio, da vettore attraverso il quale verrà trasmessa la narrativa del gioco. Per quanto riguarda il quartier generale, trattasi dell’Abbazia nella quale il giocatore incontrerà anche Charlie, fedele compagna di The Hunter ( nonostante l’aspetto demoniaco).

Di seguito il trailer su The Hunter che, con l'aggiunta delle informazioni rilasciate, permette al giocatore di dare uno sguardo approfondito. Il gioco sarà disponibile dal 7 ottobre 2022 su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.