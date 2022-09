The Wolf Among Us 2 potrebbe uscire dopo The Expanse a Telltale Series, rumor

Sebbene non sia coinvolto in New Tales From the Borderlands di Gearbox, Telltale Games ha parecchio in cantiere. Di recente ha mostrato il gameplay e le scene della storia di The Expanse: A Telltale Series e prevede di rilasciare il titolo nell’estate 2023. Poi c’è The Wolf Among Us 2, il tanto atteso seguito della serie di avventure a episodi dello sviluppatore. Anche The Wolf Among Us 2 uscirà nel 2023, il che pone la domanda: arriverà prima o dopo The Expanse? Rispondendo a un utente di Twitter, lo sviluppatore ha dichiarato:

Nessuna risposta da dare ancora. Ma entrambi sono attualmente previsti per il 2023. Il meglio che possiamo dire per ora.



Il titolo è stato annunciato per la prima volta nel 2017 prima che lo studio dichiarasse bancarotta e chiudesse. È stato riannunciato ai The Game Awards 2019 dalla nuova Telltale Games (formata da LGC Entertainment) in collaborazione con AdHoc Studio (composto da ex sviluppatori Telltale). Tuttavia, lo sviluppo è stato riavviato da zero in Unreal Engine 4. Il progresso dello sviluppo a questo punto è sconosciuto. In un altro tweet, Telltale ha detto che non ci sarebbero stati più aggiornamenti per il gioco per un po’ di tempo:

Devo lasciare che gli sviluppatori il loro tempo. Stiamo facendo molta attenzione a non esagerare, troppo presto.

Di seguito una panoramica del titolo:

Nei panni di Bigby Wolf, scoprirete che un brutale e sanguinoso omicidio è solo un assaggio delle cose che verranno in una serie di giochi in cui ogni vostra decisione può avere enormi conseguenze. Un’evoluzione della rivoluzionaria meccanica di gioco delle scelte e delle conseguenze di Telltale farà in modo che il giocatore impari che anche nei panni di Bigby Wolf, sceriffo di Fabletown, la vita nella grande città cattiva è sanguinosa, terrificante e pericolosa.

The Wolf Among Us 2 è in arrivo su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite l’Epic Games Store.