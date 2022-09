Skull and Bones: rivelati ufficialmente i requisiti di sistema

Come potesse ” girare” Skull and Bones su PC è stato argomento di discussione per moltissimo tempo, e rivelarne il potenziale fu la stessa Ubisoft attraverso una dichiarazione( qui il nostro articolo dedicato), ma ad oggi grazie alla rivelazione delle specifiche di sistema possiamo aggiungere informazioni che vanno, senza alcuna ombra di dubbio, a completare un quadro ancora indefinito in alcune sue parti. Ecco di seguito le specifiche di sistema:

Requisiti minimi

Risoluzione target e preset: 1080P / 30FPS, basso preset

CPU: Intel i7 4790 / AMD Ryzen 5 1600

GPU: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB

RAM: 8 GB (configurazione a doppio canale)

CONSERVAZIONE: SSD da 65 GB

Sistema operativo: Windows 10

Requisiti consigliati per 1080p

Risoluzione target e preset: 1080P / 30FPS, basso preset

CPU: Intel i7 4790 / AMD Ryzen 5 3600

GPU: Nvidia RTX 2070 8GB / AMD RX 5700XT 8GB

RAM: 8 GB (configurazione a doppio canale)

CONSERVAZIONE: SSD da 65 GB

Sistema operativo: Windows 10

Requisiti elevati per 1440p

Risoluzione target e preset: 1440P / 60FPS, alto preset

CPU: Intel i7 9700K / AMD Ryzen 5 5600X

GPU: Nvidia RTX 3070 8 GB / AMD RX 6800 16 GB

RAM: 16 GB (configurazione a doppio canale)

CONSERVAZIONE: SSD da 65 GB

Sistema operativo: Windows 10 | Windows 1

Requisiti Ultra per 4K

Risoluzione target e preset: 2160P / 60FPS, Ultra preset

CPU: Intel i5 11600K / AMD Ryzen 5 5600X

GPU: Nvidia RTX 3080 10 GB – DLSS bilanciato AMD RX 6800 XT 16 GB – FSR bilanciato

RAM: 16 GB (configurazione a doppio canale)

CONSERVAZIONE: SSD da 65 GB

Sistema operativo: Windows 10 | Windows 11

Ubisoft ha anche rilasciato un trailer( che trovate in fondo a questo articolo) che mostra tutte le funzionalità del titolo in uscita; il quale, secondo le specifiche di sistema rilasciate, appare ragionevolmente impegnativo. Non ci resta che aspettare il prossimo 8 novembre( data ufficiale di uscita per Skull and Bones) per testare con mano. Restiamo sintonizzati.