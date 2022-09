League of Legends Wild Rift: Riot Games mostra i contenuti in arrivo con la patch 3.4

Riot Game ha rivelato in anteprima i contenuti in arrivo con la patch 3.4 di League of Legends: Wilds Rift. Le migliorie andranno ad abbracciare diversi contenuti del gioco; sono davvero moltissime e andranno a diversificare di non poco l’esperienza di gioco grazie a Picco di Potere.

Oggetti ed Incantesimi

Il sistema di oggetti dal potere magico viene potenziato da elementi come Tormento di Liandry e nuove aggiunte come Spirito cosmico e vengono introdotti due nuovi oggetti iniziali di supporto:Falce spettrale e Scudo reliquia (ciascuno votato principalmente alle capacità offensive e difensive). Sono stati inoltre potenziati alcuni incantesimi di supporto:

Sagomalanda : fornisce rubavita globale e, durante i combattimenti contro i campioni, conferisce una carica. Ogni carica aumenta i danni inflitti e una volta raggiunto il massimo delle cariche, i danni bonus diventano danni puri.

: fornisce rubavita globale e, durante i combattimenti contro i campioni, conferisce una carica. Ogni carica aumenta i danni inflitti e una volta raggiunto il massimo delle cariche, i danni bonus diventano danni puri. Zanna del serpente : un oggetto arrivato direttamente da LoL per PC come risorsa per assassini da attacco fisico anti-scudo. Funziona esattamente come la sua controparte su PC, quindi è più efficace per i campioni da mischia e riduce sia gli scudi attuali che quelli futuri per un breve periodo dopo che il suo utilizzatore colpisce un campione nemico.

: un oggetto arrivato direttamente da LoL per PC come risorsa per assassini da attacco fisico anti-scudo. Funziona esattamente come la sua controparte su PC, quindi è più efficace per i campioni da mischia e riduce sia gli scudi attuali che quelli futuri per un breve periodo dopo che il suo utilizzatore colpisce un campione nemico. Mandato imperiale : simile alla versione su PC, offre danni bonus e marchia i campioni nemici che vengono rallentati o immobilizzati. Gli alleati possono poi consumare questi marchi per infliggere danni aggiuntivi e ottenere velocità di movimento.

: simile alla versione su PC, offre danni bonus e marchia i campioni nemici che vengono rallentati o immobilizzati. Gli alleati possono poi consumare questi marchi per infliggere danni aggiuntivi e ottenere velocità di movimento. Spirito cosmico : le abilità attive e gli attacchi potenziati conferiscono velocità abilità e di movimento dopo aver inflitto danni a un campione nemico. La velocità di movimento decade nel tempo. Anche l’altra passiva di Spirito cosmico, Iperguida, fornisce velocità di movimento.

: le abilità attive e gli attacchi potenziati conferiscono velocità abilità e di movimento dopo aver inflitto danni a un campione nemico. La velocità di movimento decade nel tempo. Anche l’altra passiva di Spirito cosmico, Iperguida, fornisce velocità di movimento. Scudo reliquia : ottenete oro da questo oggetto per trasformarlo in Brocchiero di Targon. Mentre siete vicini a un campione alleato, abilità e attacchi consumano una carica per giustiziare i minion con meno di una certa percentuale di salute massima. Uccidere un minion conferisce a voi e al vostro alleato una percentuale dell’oro per l’uccisione e vi cura. Questi effetti si ricaricano.

: ottenete oro da questo oggetto per trasformarlo in Brocchiero di Targon. Mentre siete vicini a un campione alleato, abilità e attacchi consumano una carica per giustiziare i minion con meno di una certa percentuale di salute massima. Uccidere un minion conferisce a voi e al vostro alleato una percentuale dell’oro per l’uccisione e vi cura. Questi effetti si ricaricano. Falce spettrale : ottenete attacco fisico o potere magico (adattivi). Mentre siete vicini a un campione alleato, le abilità con danni e gli attacchi contro campioni o strutture conferiscono oro. Questi effetti si ricaricano ogni secondo. Ottenete oro da questo oggetto per trasformarlo in Mezzaluna mietitrice.

: ottenete attacco fisico o potere magico (adattivi). Mentre siete vicini a un campione alleato, le abilità con danni e gli attacchi contro campioni o strutture conferiscono oro. Questi effetti si ricaricano ogni secondo. Ottenete oro da questo oggetto per trasformarlo in Mezzaluna mietitrice. Incanto Meteora : illumina un’area e poi evoca una meteora che infligge una percentuale della salute massima di ogni nemico come danni magici.

: illumina un’area e poi evoca una meteora che infligge una percentuale della salute massima di ogni nemico come danni magici. Incanto Protezione: aumenta la potenza della vostra prossima abilità di guarigione o scudo. Non influenza guarigioni o scudi forniti da oggetti o rune

Viene introdotta in League of Legends: Wilds Rift anche una nuova modalità duello 1 contro 1 mai vista prima nel gioco ed un nuovo sistema di classifica che permetterà ai giocatori di scegliere un avversario in base alla propria maestria, se si vuole giocare con un campione, per competere sarà necessario fare esperienza e competere prima in un altra coda. Nella stagione 7 sarà inoltre introdotto Draven Glorioso Cremisi.

I cambiamenti portati dalla patch in League of Legends riguardano anche il Wild Pass, la sezione Ricompense Bonus ora si chiama Emporio Wild Pass e sono stati introdotti dei nuovissimi modi per ottenere esperienza. Chi acquista il Wild Pass Élite riceverà un nuovo forziere aspetto casuale.

Infine, come se non bastasse, saranno disponibili una serie di eventi, a partire dall‘Avvento di Yone nel quale si accoglierà lo spadaccino spirituale sulla Landa con nuove missioni e ricompense per poi seguire con Celle Supreme, epico torneo di arti marziali. Durante la Festa Picco di Potere saranno disponibili una serie di premi gratuiti ed infine l’evento Bingo Strega Vex. Ecco gli aspetti disponibili:

Gwen Ritmo Spaziale

Strega Vex

Strega Morgana

Strega Miss Fortune

Kennen Celle Supreme

Sett Celle Supreme

Zed Celle Supreme

Draven Glorioso Cremisi (ricompensa Stagione classificata 7)

Jayce Supereroe e Jayce Supereroe Asceso (Wild Pass)

Warwick Dio Antico

Yone Rosa di cristallo

Insomma questa nuovissima patch di League of Legends introduce talmente tante novità che sarà davvero difficile lasciare qualcuno scontento. Il gioco è disponibile per Android, iOS e iPadOS; restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che sono stati rivelati i requisiti per PC per Skull and Bones? Qui il nostro articolo dedicato.