Classifiche UK: The Last of Us Part 1 è al primo posto per le vendite fisiche

The Last of Us Part 1 è la più grande novità della scorsa settimana, quindi non sorprende che il remake abbia debuttato in cima alle classifiche di vendita fisiche settimanali UK. Come riportato da Christopher Dring di GamesIndustry su Twitter, The Last of Us Part 1 è in cima alla vetta delle classifiche settimanali, fornite da Gfk. Ricordiamo che lo scorso luglio è stato intervistato il capo animatore del progetto.

È interessante notare che Dring osserva che il lancio del remake e ha venduto circa la metà di ciò che Volition e Saints Row di Deep Silver durante i loro rispettivi day one. Come sempre, queste classifiche riguardano solo le vendite fisiche dei giochi, quindi resta da vedere quanto le vendite digitali di The Last of Us Part 1 contribuiranno alle sue cifre totali nelle classifiche UK. Di seguito una panoramica del remake per PS5 e PC di Naughty Dog:

Resistete e sopravvivete. Rivivete l’avventura da cui tutto ha avuto inizio, completamente adattata per console PlayStation 5. Riscoprite la straordinaria narrazione e gli indimenticabili personaggi di The Last of Us, vincitore di oltre 200 premi Game of the Year. In una civiltà senza futuro, dove imperversano infetti e criminali, un uomo ormai segnato dalla vita, Joel, viene ingaggiato per condurre una ragazzina di 14 anni, Ellie, fino a una zona di quarantena militare. Ma quello che in principio sembra un incarico irrilevante, diventa presto un logorante viaggio attraverso l’intera nazione. Include la storia in singolo The Last of Us e l’acclamato capitolo prequel Left Behind, che ripercorre gli eventi che hanno cambiato per sempre le vite di Ellie e della sua migliore amica Riley.

The Last of Us Part 1 è disponibile su PS5. È in sviluppo anche una versione per PC. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.