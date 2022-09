Lucca Comics & Games 2022: firmato un accordo triennale per celebrare la figura di Tolkien

Sin dal 1995 Lucca Comics & Games celebra la saga del Signore deli Anelli e il suo autore J.R.R. Tolkien: dal gioco di ruolo di Iron Crown Ent, alle interpretazioni dell’artista italiano Angelo Montanini, per giungere ai grandi maestri internazionali che hanno definito il canone visivo della trilogia cinematografica. Dopo l’indimenticata collettiva del Museo Greisinger con contributi di valore assoluto, da Chris Achilleos agli studi per il film d’animazione e alla collezione di volumi rari e autografati, a chiudere i percorsi sull’iconografia della Terra di Mezzo a Lucca arriva Ted Nasmith, che ha plasmato l’immaginario tolkieniano con i suoi calendari. Con lui, che ha realizzato il poster di Lucca Comics & Games 2022, prosegue quindi il lavoro del cenacolo lucchese in ambito artistico. Autore delle opere del Silmarillion illustrato, Nasmith sarà presente al festival per tutti i cinque giorni nei più importanti appuntamenti tolkieniani.

La partnership tra Lucca Crea e l’AIST – Associazione Italiana Studi Tolkieniani trova nuova e naturale prosecuzione in questo anno in cui l’immaginario torna protagonista con gli imminenti anniversari (i 50 anni dalla morte di Tolkien e i 70 anni dalla prima pubblicazione del Signore degli Anelli) e con la serie TV prodotta dal grande player internazionale Prime Video, grazie alla firma di un accordo triennale sottoscritto da Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, e Roberto Arduini, presidente dell’AIST, durante l’incontro Piante di luce e oscurità da J.R.R. Tolkien al mondo reale svoltosi domenica 4 settembre, a Murabilia, alla presenza di Wu Ming 4, ospite della rassegna, e Alessandra Sani, curatrice dell’Orto Botanico di Lucca.