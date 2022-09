NieR Reincarnation: svelato crossover con Persona 5 Royal

Oggi 5 settembre Square Enix e Atlus hanno annunciato che un evento in collaborazione con Persona 5 Royal arriverà nel titolo mobile NieR Reincarnation.

L’evento è stato annunciato solo per il Giappone al momento, il che è anche normale dato che la versione giapponese del gioco è più avanti rispetto a quella occidentale. In ogni caso, prima o poi dovrebbe arrivare anche in occidente.

La collaborazione inizierà in Giappone il 9 settembre 2022 e includerà una missione e tre personaggi giocabili di Persona 5 Royal: Joker, Queen e Fox.

Qui sotto potete vedere un trailer e un primo gameplay direttamente dal livestream che ha ospitato il reveal della parntership tra Nier Reincarnation e Persona 5 Royal.