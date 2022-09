Zoo Simulator: annunciato nuovo gestionale con gli animali

Games Incubator , con The PlayWay, hanno annunciato un nuovo gestionale con gli animali: si tratta di Zoo Simulator, che arriva dopo Animal Shelter uscito ad inizio 2022. Il nuovo gioco arriverà su Steam (periodo d’uscita ancora non disponibile). Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer che potete vedere in fondo alla notizia.

Nella descrizione della pagina Steam si legge che il compito principale in Zoo Simulator sarà quello di restaurare e gestire il proprio zoo. Si dovrà pulire i vicoli trascurati e i luoghi danneggiati per gli animali in arrivo. Per farlo, si potranno utilizzare molti strumenti come saldatrici o idropulitrici.

Zoo Simulator offre l’opportunità di organizzare il proprio zoo, compresa la selezione degli animali. Nel gioco saranno disponibili specie animali provenienti da tutto il mondo e, grazie all’ampia varietà, più persone vorranno vederle, contribuendo così alla crescita del proprio zoo. Il gioco permetterà anche di organizzare l’intera area: una corretta gestione dello spazio sarà la chiave per il numero di persone che potranno visitare il proprio zoo.

Queste alcune caratteristiche del nuovo titolo gestionale:

Ristrutturate il vostro zoo

Varie specie di animali

Organizzate habitat per gli animali

Prendetevi cura di loro

Sviluppate lo zoo

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato da parte di Games Incubator per l’annuncio. Ricordiamo infine che Games Incubator aveva pubblicato ad inizio anno anche Bunker Builder Simulator.