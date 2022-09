Classifica italiana: Saints Row debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentaquattresima settimana del 2022, dal 22 al 28 agosto. In testa c’è un debuttante, Saints Row, che occupa le prime due posizioni: il titolo di Volition e reboot della saga è infatti primo nella versione PS5 e secondo in quella PS4. Chiude il podio F1 22, spesso presente ai piani alti, in versione PS4 . Per quanto riguarda la classifica PC, primo Dishonored . Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana della settimana.

TOTALE

1 SAINTS ROW – PS5

2 SAINTS ROW – PS4

3 F1 22 – PS4

4 DRAGON BALL Z: KAKAROT – PS4

5 GRAND THEFT AUTO V – PS4

6 MARIO KART 8 DELUXE – SWITCH

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

8 NINTENDO SWITCH SPORTS – SWITCH

9 POKEMON LEGENDS: ARCEUS – SWITCH

10 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL – SWITCH

CONSOLE

1 SAINTS ROW – PS5

2 SAINTS ROW – PS4

3 F1 22 – PS4

4 DRAGON BALL Z: KAKAROT – PS4

5 GRAND THEFT AUTO V – PS4

6 MARIO KART 8 DELUXE – SWITCH

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

8 NINTENDO SWITCH SPORTS – SWITCH

9 POKEMON LEGENDS: ARCEUS – SWITCH

10 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL – SWITCH

PC

1 DISHONORED

2 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

3 HOMEWORLD REMASTERED COLLECTION

4 HOMEWORLD: DESERTS OF KHARAK

5 FALLOUT 4

6 GRAND THEFT AUTO V

7 CALL OF DUTY: BLACK OPS III

8 FALLOUT: NEW VEGAS

9 SPYRO REIGNITED TRILOGY

10 THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail