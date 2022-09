Ci sono anche Rick & Morty ha sponsorizzare God of War Ragnarok, prossimo capitolo della serie con protagonista il dio della guerra. Adult Swim ha infatti pubblicato uno spot in cui lo scienziato e suo nipote partono per un’epica avventura, caratterizzata dalla classica ironia della serie di Justin Roiland e Dan Harmon.

Lasciandovi qui sotto allo spot, vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre per PlayStation 5 e PlayStation 4.