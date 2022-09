The Last of Us Part 1: il nuovo trailer mette in evidenza le funzioni audio e Dual Sense

The Last of Us Part 1 è già disponibile per PS5, con la versione PC in sviluppo, ma Naughty Dog continua a metterne in evidenza le caratteristiche. Un nuovo video si concentra sui sensi che il remake soddisfa utilizzando l’audio 3D e il feedback tattile tramite DualSense. Di recente il titolo ha debuttato in cima alle classifiche di vendita fisiche settimanali UK.

Un vantaggio dell’audio 3D è ascoltare i nemici prima che abbiano la possibilità di avvicinarsi di soppiatto. Il direttore del gioco Matthew Gallant osserva anche come

accresce la sensazione di essere semplicemente con i piedi per terra. Siete in questo personaggio. Siete in questo mondo.

Per quanto riguarda il feedback tattile, consente di sentire il ticchettio delle gocce di pioggia mentre si cammina sotto la pioggia. Attraverso il controller si possono sentire anche tuoni e neve. I trigger adattivi entrano in gioco anche durante il combattimento, fornendo un feedback realistico quando si spara con un’arma. Tutto contribuisce all’immersione e idealmente fa sentire parte del mondo. Di seguito una panoramica del remake per PS5 e PC di Naughty Dog:

Resistete e sopravvivete. Rivivete l’avventura da cui tutto ha avuto inizio, completamente adattata per console PlayStation 5. Riscoprite la straordinaria narrazione e gli indimenticabili personaggi di The Last of Us, vincitore di oltre 200 premi Game of the Year. In una civiltà senza futuro, dove imperversano infetti e criminali, un uomo ormai segnato dalla vita, Joel, viene ingaggiato per condurre una ragazzina di 14 anni, Ellie, fino a una zona di quarantena militare. Ma quello che in principio sembra un incarico irrilevante, diventa presto un logorante viaggio attraverso l’intera nazione. Include la storia in singolo The Last of Us e l’acclamato capitolo prequel Left Behind, che ripercorre gli eventi che hanno cambiato per sempre le vite di Ellie e della sua migliore amica Riley.

The Last of Us Part 1 è disponibile su PS5. È in sviluppo anche una versione per PC.