Phasmophobia: un serie di aggiornamenti rivoluzionerà il gioco

Phasmophobia è un fenomeno a livello globale, il gioco horror cooperativo conta milioni di appassionati ed è proprio per questo motivo che il titolo è soggetto ad un continuo rinnovamento. Secondo quanto dichiarato infatti, Phasmophobia riceverà presto una nuova tabella di marcia che rivoluzionerà in molte sue parti il gioco, a partire dalle opzioni di difficoltà personalizzate che cambieranno alla fine di questo mese in seguito ad un corposo aggiornamento.

Le opzioni di difficoltà modificate rappresentano solo il primo di una lunga serie di miglioramenti ed aggiunte, difatti sarà rilasciata una nuova mappa di Sunny Meadows e un nuovo sistema di report oltre a tantissime altre funzionalità che non sono state rivelate. Ciò che di concreto sappiamo è che nel corso di questi aggiornamenti a ” cascata” ci saranno cambiamenti per quanto riguarda il sistema metereologico del gioco, illuminazione volumetrica, ottimizzazione.

Kinetic Games si è inoltre posta l’obiettivo di portare nel gioco entro il 2023 un nuovo sistema di livellamento, nuovi modelli di giocatori, opzioni di personalizzazione, nuovo equipaggiamento, aggiornamenti dell’equipaggiamento, nuove sfide, nuove posizioni ed un non ben specificato “Horror 2.0”; il quale pare determinerà il vero e più grande cambiamento nel gioco, a partire dai fantasmi.

In merito non sono state fornite ulteriori informazioni ( soprattutto per quanto riguarda Horror 2.0) ma, senza alcuna ombra di dubbio, le premesse sono davvero interessanti. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti da parte della casa di sviluppo. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che è stato rilasciato un nuovissimo video per The Last Of Us Part I? Qui il nostro articolo dedicato.