Fable: lo sviluppatore non mostrerà nulla finché l’IP non sarà pronta

Si è parlato molto di Perfect Dark di The Initiative, dalle segnalazioni di problemi a Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios, che ha elogiato il coinvolgimento di Crystal Dynamics. Tuttavia, c’è ancora un altro titolo esclusivo per Xbox ancora lontano: Fable di Playground Games. È stato annunciato a luglio 2020 senza conferma del gameplay o della data di rilascio. Lo sviluppo sta andando bene, ma Playground non vuole mostrare nulla finché non sarà pronto, anche se figure come Booty lo vogliono. Al PAX West 2022, quest’ultimo ha dichiarato tramite IGN:

Parte del mio lavoro è fornire copertura aerea alla squadra. Non vogliono mostrare le cose in anticipo prima che sia pronto per l’uso, ma se c’è un gioco in cui è un po’ capovolto, in cui ogni volta che vedo qualcosa dico: “Dovremmo mostrarlo”, è Fable . Perché ci sono un sacco di cose interessanti”. Nel complesso, il team ha chiarito che non sarò in grado di mostrare nulla finché non sarà pronto. Tuttavia, Booty ha affermato che lo sviluppatore sta usando la stessa esperienza e dedizione che hanno portato in Forza Horizon. Pur riconoscendo uno sviluppatore di giochi di corse che lavora su Fable come un po’ un grattacapo, Playground Games ha dimostrato di averlo capito.



Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Per ogni scelta, una conseguenza. Mettete alla prova il vostro coraggio. Senza Fiale della Resurrezione e nemici ancora più letali con cui lottare, riuscirete a sopravvivere?

Caratteristiche

Forgiate un eroe in base alle vostre azioni: migliorate e potenziate un eroe o un cattivo attraverso le azioni scelte e il percorso seguito, sia esso nel bene, nel male o nel mezzo.

Costruite la vostra leggenda vivente: attraverso azioni e azioni, fatevi un nome per voi stessi in tutto il paese. Reclutate alleati e seguaci. Guadagnate gloria o notorietà.

Fable è attualmente previsto per Xbox Series X/S e PC.